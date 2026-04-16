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MDAX-Marktbericht 16.04.2026 09:29:00

MDAX aktuell: MDAX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

MDAX aktuell: MDAX-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

Beim MDAX lassen sich heute erneut Gewinne beobachten.

Der MDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,10 Prozent auf 30 917,56 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 367,019 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0,262 Prozent höher bei 30 968,10 Punkten, nach 30 887,08 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30 974,61 Punkte, das Tagestief hingegen 30 881,74 Zähler.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 2,70 Prozent. Vor einem Monat, am 16.03.2026, wurde der MDAX auf 28 951,70 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, wies der MDAX einen Wert von 31 899,26 Punkten auf. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 16.04.2025, bei 27 219,29 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0,201 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Aurubis (+ 3,59 Prozent auf 187,60 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,57 Prozent auf 94,20 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 3,18 Prozent auf 46,12 EUR), LANXESS (+ 2,07 Prozent auf 17,75 EUR) und AUMOVIO (+ 1,96 Prozent auf 36,35 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen AIXTRON SE (-6,09 Prozent auf 39,77 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,99 Prozent auf 83,90 EUR), Ströer SE (-1,41 Prozent auf 36,48 EUR), TUI (-1,35 Prozent auf 7,19 EUR) und Aroundtown SA (-1,13 Prozent auf 2,63 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 835 229 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 37,943 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,33 erwartet. Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,42 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

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AIXTRON SE 39,58 -0,50% AIXTRON SE
Aroundtown SA 2,66 0,61% Aroundtown SA
AUMOVIO 36,80 3,52% AUMOVIO
Aurubis 187,10 3,37% Aurubis
freenet AG 27,14 -0,95% freenet AG
LANXESS AG 17,71 2,02% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,81 -0,38% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,11 0,42% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 46,58 3,19% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Schaeffler AG 8,19 -1,56% Schaeffler AG
Ströer SE & Co. KGaA 36,80 -0,43% Ströer SE & Co. KGaA
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 84,40 -1,06% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 7,25 -0,28% TUI AG
WACKER CHEMIE AG 93,80 3,99% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 916,44 0,10%

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