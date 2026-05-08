MDAX aktuell: MDAX beginnt Freitagshandel in der Verlustzone

Der MDAX gibt am Freitag nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr 0,57 Prozent auf 31 380,17 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 378,165 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,582 Prozent auf 31 377,70 Punkte an der Kurstafel, nach 31 561,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 31 437,89 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 338,74 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 2,09 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 08.04.2026, wurde der MDAX mit 30 295,08 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, wurde der MDAX mit 31 662,83 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 08.05.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 554,24 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,29 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Bechtle (+ 2,54 Prozent auf 31,44 EUR), Schaeffler (+ 1,44 Prozent auf 8,47 EUR), Evonik (+ 1,00 Prozent auf 17,22 EUR), AUMOVIO (+ 0,94 Prozent auf 37,60 EUR) und LANXESS (+ 0,59 Prozent auf 17,15 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Talanx (-3,81 Prozent auf 106,10 EUR), RENK (-2,34 Prozent auf 50,19 EUR), HENSOLDT (-2,19 Prozent auf 76,10 EUR), Nordex (-1,79 Prozent auf 47,12 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,59 Prozent auf 80,70 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 908 030 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HOCHTIEF-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,232 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,23 erwartet. Mit 7,54 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at