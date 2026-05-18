MDAX aktuell: MDAX beginnt Montagshandel mit Verlusten

Der MDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Montag wieder ab.

Am Montag bewegt sich der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 1,22 Prozent schwächer bei 30 982,53 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 372,612 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,591 Prozent leichter bei 31 179,70 Punkten, nach 31 365,17 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 982,05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 31 179,70 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der MDAX einen Stand von 31 952,10 Punkten auf. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, bei 31 742,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, bei 29 887,68 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 0,009 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell Sartorius vz (+ 2,25 Prozent auf 209,50 EUR), JENOPTIK (+ 1,03 Prozent auf 44,98 EUR), HENSOLDT (+ 0,54 Prozent auf 74,50 EUR), IONOS (+ 0,28 Prozent auf 28,30 EUR) und Ströer SE (+ 0,21 Prozent auf 38,60 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen TUI (-3,36 Prozent auf 6,22 EUR), Aroundtown SA (-3,27 Prozent auf 2,31 EUR), AUTO1 (-2,99 Prozent auf 18,80 EUR), Fraport (-2,94 Prozent auf 62,70 EUR) und Lufthansa (-2,78 Prozent auf 7,48 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 424 221 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 41,173 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at