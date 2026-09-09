HELLA Aktie

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WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

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MDAX-Kursverlauf 09.09.2026 09:28:54

MDAX aktuell: MDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück

MDAX aktuell: MDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück

Der MDAX setzt am Mittwoch nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Um 09:11 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,63 Prozent tiefer bei 32 338,18 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 359,764 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,589 Prozent leichter bei 32 352,59 Punkten in den Handel, nach 32 544,30 Punkten am Vortag.

Bei 32 372,00 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 32 310,53 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,006 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 407,20 Punkten auf. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 31 642,54 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Wert von 30 326,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 1,03 Prozent auf 15,62 EUR), Evonik (+ 1,03 Prozent auf 18,56 EUR), Salzgitter (+ 1,00 Prozent auf 60,50 EUR), Aurubis (+ 0,99 Prozent auf 182,80 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,73 Prozent auf 62,05 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AUTO1 (-4,50 Prozent auf 20,38 EUR), RENK (-2,97 Prozent auf 42,85 EUR), HENSOLDT (-2,38 Prozent auf 79,56 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,50 Prozent auf 85,30 EUR) und HELLA GmbH (-1,42 Prozent auf 69,40 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 208 733 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,829 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,39 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Aurubis 181,20 0,55% Aurubis
AUTO1 20,46 1,79% AUTO1
Evonik AG 18,22 0,55% Evonik AG
freenet AG 24,82 1,47% freenet AG
HELLA GmbH & Co. KGaA 71,30 0,56% HELLA GmbH & Co. KGaA
HENSOLDT 78,18 -0,64% HENSOLDT
LANXESS AG 14,96 -0,60% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,71 -0,08% Lufthansa AG
Nemetschek SE 59,15 -1,83% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 29,21 0,62% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,68 2,38% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 41,99 -2,08% RENK
Salzgitter 59,05 -1,17% Salzgitter
thyssenkrupp AG 15,14 -1,30% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 83,70 -1,18% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 078,48 -1,43%

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