HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|MDAX-Kursverlauf
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09.09.2026 09:28:54
MDAX aktuell: MDAX fällt zum Start des Mittwochshandels zurück
Um 09:11 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0,63 Prozent tiefer bei 32 338,18 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 359,764 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,589 Prozent leichter bei 32 352,59 Punkten in den Handel, nach 32 544,30 Punkten am Vortag.
Bei 32 372,00 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 32 310,53 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,006 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32 407,20 Punkten auf. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 31 642,54 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2025, den Wert von 30 326,53 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.
Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 1,03 Prozent auf 15,62 EUR), Evonik (+ 1,03 Prozent auf 18,56 EUR), Salzgitter (+ 1,00 Prozent auf 60,50 EUR), Aurubis (+ 0,99 Prozent auf 182,80 EUR) und Nemetschek SE (+ 0,73 Prozent auf 62,05 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil AUTO1 (-4,50 Prozent auf 20,38 EUR), RENK (-2,97 Prozent auf 42,85 EUR), HENSOLDT (-2,38 Prozent auf 79,56 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,50 Prozent auf 85,30 EUR) und HELLA GmbH (-1,42 Prozent auf 69,40 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 208 733 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,829 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,39 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|181,20
|0,55%
|AUTO1
|20,46
|1,79%
|Evonik AG
|18,22
|0,55%
|freenet AG
|24,82
|1,47%
|HELLA GmbH & Co. KGaA
|71,30
|0,56%
|HENSOLDT
|78,18
|-0,64%
|LANXESS AG
|14,96
|-0,60%
|Lufthansa AG
|7,71
|-0,08%
|Nemetschek SE
|59,15
|-1,83%
|Porsche Automobil Holding SE
|29,21
|0,62%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,68
|2,38%
|RENK
|41,99
|-2,08%
|Salzgitter
|59,05
|-1,17%
|thyssenkrupp AG
|15,14
|-1,30%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|83,70
|-1,18%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 078,48
|-1,43%