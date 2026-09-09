FUCHS Aktie

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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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Index-Bewegung 09.09.2026 12:26:50

MDAX aktuell: MDAX in der Verlustzone

MDAX aktuell: MDAX in der Verlustzone

Der MDAX zeigt sich aktuell schwächer.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 1,11 Prozent schwächer bei 32 182,56 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 359,764 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,589 Prozent leichter bei 32 352,59 Punkten in den Handel, nach 32 544,30 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 32 446,75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 32 174,25 Punkten.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0,487 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 32 407,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31 642,54 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, wurde der MDAX auf 30 326,53 Punkte taxiert.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,88 Prozent zu. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell DEUTZ (+ 0,84 Prozent auf 13,26 EUR), TAG Immobilien (+ 0,66 Prozent auf 12,21 EUR), Nemetschek SE (+ 0,57 Prozent auf 61,95 EUR), Evonik (+ 0,22 Prozent auf 18,41 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0,14 Prozent auf 42,68 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen AUTO1 (-3,84 Prozent auf 20,52 EUR), JENOPTIK (-3,28 Prozent auf 40,06 EUR), AIXTRON SE (-2,87 Prozent auf 37,25 EUR), KION GROUP (-2,83 Prozent auf 46,99 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,65 Prozent auf 139,40 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 513 999 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,829 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,39 zu Buche schlagen. Mit 8,27 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 37,49 -0,50% AIXTRON SE
AUTO1 19,98 -0,60% AUTO1
DEUTZ AG 13,22 -0,08% DEUTZ AG
Elmos Semiconductor 142,00 -0,14% Elmos Semiconductor
Evonik AG 18,12 0,00% Evonik AG
freenet AG 24,50 0,16% freenet AG
FUCHS SE VZ 42,40 0,00% FUCHS SE VZ
JENOPTIK AG 40,70 0,20% JENOPTIK AG
KION GROUP AG 45,93 -0,22% KION GROUP AG
Lufthansa AG 7,72 0,10% Lufthansa AG
Nemetschek SE 60,35 0,17% Nemetschek SE
Porsche Automobil Holding SE 29,13 0,34% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,64 0,04% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
TAG Immobilien AG 12,11 0,08% TAG Immobilien AG
thyssenkrupp AG 15,35 0,10% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 078,48 -1,43%

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