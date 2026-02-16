MDAX aktuell: MDAX klettert zum Handelsstart

Der MDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch derzeit fort.

Der MDAX springt im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,39 Prozent auf 31 420,13 Punkte an. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 369,917 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,257 Prozent auf 31 379,54 Punkte an der Kurstafel, nach 31 299,04 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 31 321,29 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 504,86 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Der MDAX lag vor einem Monat, am 16.01.2026, bei 31 899,26 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der MDAX bei 29 412,36 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 27 659,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,42 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 30 597,95 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell thyssenkrupp (+ 2,46 Prozent auf 10,82 EUR), IONOS (+ 1,97 Prozent auf 23,30 EUR), TeamViewer (+ 1,81 Prozent auf 5,34 EUR), HOCHTIEF (+ 1,73 Prozent auf 376,80 EUR) und Talanx (+ 1,54 Prozent auf 105,70 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil flatexDEGIRO (-2,95 Prozent auf 34,20 EUR), LANXESS (-1,79 Prozent auf 20,90 EUR), AIXTRON SE (-1,62 Prozent auf 22,40 EUR), Sartorius vz (-0,91 Prozent auf 228,90 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,89 Prozent auf 26,58 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 418 671 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 37,428 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

In diesem Jahr präsentiert die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,92 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Mit 6,81 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Ströer SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at