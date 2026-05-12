MDAX aktuell: MDAX liegt am Mittag im Minus

Mit dem MDAX geht es am zweiten Tag der Woche abwärts.

Am Dienstag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,67 Prozent leichter bei 31 236,61 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 372,633 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,842 Prozent auf 31 183,81 Punkte an der Kurstafel, nach 31 448,76 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 31 275,34 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 30 955,45 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, bei 30 382,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.02.2026, lag der MDAX noch bei 31 113,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.05.2025, betrug der MDAX-Kurs 29 785,72 Punkte.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,829 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit JENOPTIK (+ 11,40 Prozent auf 40,44 EUR), Salzgitter (+ 6,58 Prozent auf 54,25 EUR), IONOS (+ 6,20 Prozent auf 29,80 EUR), Ströer SE (+ 4,49 Prozent auf 40,50 EUR) und Lufthansa (+ 2,55 Prozent auf 8,52 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Nemetschek SE (-3,54 Prozent auf 59,90 EUR), AUTO1 (-3,53 Prozent auf 18,05 EUR), RTL (-3,37 Prozent auf 31,50 EUR), Delivery Hero (-3,22 Prozent auf 22,84 EUR) und RENK (-3,06 Prozent auf 44,89 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 163 949 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX hat die HOCHTIEF-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 41,308 Mrd. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Die Aroundtown SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,38 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Mit 7,39 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at