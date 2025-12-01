MDAX aktuell: MDAX liegt letztendlich im Minus

Am Montag bewegte sich der MDAX via XETRA letztendlich 1,35 Prozent tiefer bei 29 531,66 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 349,369 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,289 Prozent auf 29 850,71 Punkte an der Kurstafel, nach 29 937,15 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 29 877,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29 311,79 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, betrug der MDAX-Kurs 29 751,62 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 446,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, erreichte der MDAX einen Wert von 26 320,47 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 14,82 Prozent nach oben. 31 754,30 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Zählern markiert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell PUMA SE (+ 3,81 Prozent auf 20,71 EUR), Lufthansa (+ 0,99 Prozent auf 8,35 EUR), LANXESS (+ 0,69 Prozent auf 17,59 EUR), Gerresheimer (+ 0,68 Prozent auf 26,72 EUR) und K+S (+ 0,51 Prozent auf 11,79 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Delivery Hero (-5,27 Prozent auf 19,04 EUR), RENK (-4,72 Prozent auf 48,07 EUR), thyssenkrupp (-4,38 Prozent auf 9,00 EUR), AIXTRON SE (-4,18 Prozent auf 17,19 EUR) und HOCHTIEF (-3,48 Prozent auf 294,20 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 4 099 854 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 39,720 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den MDAX-Aktien weist 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,41 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at