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Index-Bewegung 22.09.2026 17:58:53

MDAX aktuell: MDAX liegt zum Handelsende im Plus

MDAX aktuell: MDAX liegt zum Handelsende im Plus

Schlussendlich wagten sich die Börsianer in Frankfurt aus der Reserve.

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsschluss um 1,01 Prozent fester bei 31 558,43 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 347,314 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,036 Prozent auf 31 253,18 Punkte an der Kurstafel, nach 31 241,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 169,46 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 775,66 Zählern.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 32 110,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.06.2026, wurde der MDAX auf 32 574,46 Punkte taxiert. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 22.09.2025, einen Wert von 30 153,71 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1,87 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Fraport (+ 5,20 Prozent auf 63,75 EUR), AUMOVIO (+ 4,66 Prozent auf 37,05 EUR), Evonik (+ 4,29 Prozent auf 17,98 EUR), thyssenkrupp (+ 3,97 Prozent auf 15,32 EUR) und Nordex (+ 3,87 Prozent auf 41,90 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen United Internet (-4,34 Prozent auf 26,04 EUR), flatexDEGIRO (-2,86 Prozent auf 31,20 EUR), RENK (-2,11 Prozent auf 41,08 EUR), freenet (-1,96 Prozent auf 24,02 EUR) und DWS Group GmbH (-1,81 Prozent auf 73,15 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5 332 817 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 40,275 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,50 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,33 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

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