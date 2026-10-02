MDAX aktuell: MDAX liegt zum Start im Plus

Der MDAX setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am Freitagmorgen fort.

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,74 Prozent fester bei 30 474,34 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 342,800 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,386 Prozent auf 30 368,07 Punkte an der Kurstafel, nach 30 251,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 30 474,49 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30 334,69 Punkten verzeichnete.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 1,96 Prozent. Noch vor einem Monat, am 02.09.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31 958,41 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 02.07.2026, bei 32 544,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.10.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30 733,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,63 Prozent zurück. Bei 33 547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit HENSOLDT (+ 3,35 Prozent auf 79,54 EUR), thyssenkrupp (+ 2,73 Prozent auf 14,10 EUR), Siltronic (+ 2,42 Prozent auf 80,50 EUR), RATIONAL (+ 2,41 Prozent auf 574,00 EUR) und JENOPTIK (+ 2,22 Prozent auf 42,32 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen flatexDEGIRO (-1,71 Prozent auf 27,52 EUR), PUMA SE (-0,85 Prozent auf 22,12 EUR), Nordex (-0,78 Prozent auf 38,16 EUR), TUI (-0,56 Prozent auf 6,76 EUR) und DWS Group GmbH (-0,51 Prozent auf 68,05 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 300 756 Aktien gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,758 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,02 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at