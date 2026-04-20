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Index im Blick 20.04.2026 12:26:57

MDAX aktuell: MDAX notiert am Mittag im Minus

MDAX aktuell: MDAX notiert am Mittag im Minus

Der MDAX zeigt sich am ersten Tag der Woche in Rot.

Um 12:09 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 1,53 Prozent auf 31 463,91 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 379,556 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,917 Prozent tiefer bei 31 659,17 Punkten in den Montagshandel, nach 31 952,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 669,57 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 339,97 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 20.03.2026, wies der MDAX 27 796,28 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 20.01.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30 803,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der MDAX einen Wert von 27 148,42 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,56 Prozent aufwärts. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit LANXESS (+ 3,13 Prozent auf 18,44 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,72 Prozent auf 94,70 EUR), RTL (+ 0,39 Prozent auf 38,70 EUR), HENSOLDT (+ 0,37 Prozent auf 81,14 EUR) und Evonik (+ 0,35 Prozent auf 17,05 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AUTO1 (-5,92 Prozent auf 19,87 EUR), Delivery Hero (-4,20 Prozent auf 20,30 EUR), thyssenkrupp (-3,76 Prozent auf 8,92 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,64 Prozent auf 48,66 EUR) und Lufthansa (-3,27 Prozent auf 7,81 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 999 185 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 38,071 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,33 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,43 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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AUTO1 20,00 -3,94% AUTO1
Delivery Hero 20,36 -3,55% Delivery Hero
Evonik AG 17,02 0,29% Evonik AG
freenet AG 27,40 -0,44% freenet AG
HENSOLDT 80,98 -0,93% HENSOLDT
LANXESS AG 18,38 3,32% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,81 -2,45% Lufthansa AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 42,76 -0,33% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 49,68 -0,36% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
RTL 38,75 0,52% RTL
Schaeffler AG 8,52 -0,70% Schaeffler AG
thyssenkrupp AG 8,87 -3,06% thyssenkrupp AG
TUI AG 7,31 -2,53% TUI AG
WACKER CHEMIE AG 94,45 -0,79% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 458,31 -1,55%

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