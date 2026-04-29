MDAX aktuell: MDAX notiert nachmittags im Minus

In Frankfurt stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Um 15:42 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent leichter bei 30 005,88 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 361,372 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30 091,77 Zählern und damit 0,114 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30 057,46 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 301,84 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 29 994,40 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,19 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, einen Stand von 27 655,45 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 29.01.2026, einen Stand von 31 233,68 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, bei 28 432,19 Punkten.

Der Index gab seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,14 Prozent nach. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell FUCHS SE VZ (+ 8,99 Prozent auf 40,96 EUR), thyssenkrupp (+ 7,00 Prozent auf 9,36 EUR), Salzgitter (+ 3,96 Prozent auf 46,74 EUR), AIXTRON SE (+ 3,49 Prozent auf 44,50 EUR) und JENOPTIK (+ 2,92 Prozent auf 32,38 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Fraport (-4,36 Prozent auf 67,95 EUR), HUGO BOSS (-4,00 Prozent auf 35,32 EUR), flatexDEGIRO (-3,22 Prozent auf 31,28 EUR), CTS Eventim (-2,93 Prozent auf 56,40 EUR) und TUI (-2,81 Prozent auf 6,16 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 5 545 336 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 36,235 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Die TUI-Aktie verzeichnet mit 5,44 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,58 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at