MDAX aktuell: MDAX notiert zum Handelsende im Minus

Der MDAX bewegte sich am zweiten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Zum Handelsschluss tendierte der MDAX im XETRA-Handel 1,25 Prozent leichter bei 32 166,88 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 354,890 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 1,25 Prozent schwächer bei 32 167,59 Punkten in den Dienstagshandel, nach 32 574,46 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 32 269,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 950,24 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der MDAX bei 32 108,27 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 23.03.2026, einen Stand von 28 229,36 Punkten auf. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 23.06.2025, einen Stand von 29 283,92 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,83 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit DWS Group GmbH (+ 4,15 Prozent auf 64,00 EUR), HENSOLDT (+ 3,18 Prozent auf 71,30 EUR), Bechtle (+ 2,59 Prozent auf 30,86 EUR), thyssenkrupp (+ 1,66 Prozent auf 10,74 EUR) und United Internet (+ 1,10 Prozent auf 23,84 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-11,11 Prozent auf 96,45 EUR), AIXTRON SE (-8,28 Prozent auf 55,42 EUR), Siltronic (-7,79 Prozent auf 88,80 EUR), PUMA SE (-7,07 Prozent auf 26,14 EUR) und Nordex (-6,76 Prozent auf 45,54 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 426 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 42,202 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,02 erwartet. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,27 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at