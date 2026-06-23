thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|XETRA-Handel im Fokus
|
23.06.2026 17:59:24
MDAX aktuell: MDAX notiert zum Handelsende im Minus
Zum Handelsschluss tendierte der MDAX im XETRA-Handel 1,25 Prozent leichter bei 32 166,88 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 354,890 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 1,25 Prozent schwächer bei 32 167,59 Punkten in den Dienstagshandel, nach 32 574,46 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 32 269,12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 950,24 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der MDAX bei 32 108,27 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 23.03.2026, einen Stand von 28 229,36 Punkten auf. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 23.06.2025, einen Stand von 29 283,92 Punkten auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3,83 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
MDAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit DWS Group GmbH (+ 4,15 Prozent auf 64,00 EUR), HENSOLDT (+ 3,18 Prozent auf 71,30 EUR), Bechtle (+ 2,59 Prozent auf 30,86 EUR), thyssenkrupp (+ 1,66 Prozent auf 10,74 EUR) und United Internet (+ 1,10 Prozent auf 23,84 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-11,11 Prozent auf 96,45 EUR), AIXTRON SE (-8,28 Prozent auf 55,42 EUR), Siltronic (-7,79 Prozent auf 88,80 EUR), PUMA SE (-7,07 Prozent auf 26,14 EUR) und Nordex (-6,76 Prozent auf 45,54 EUR).
Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 426 902 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 42,202 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,02 erwartet. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,27 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu PUMA SE
|
23.06.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.06.26
|MDAX aktuell: MDAX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
23.06.26
|PUMA-Aktie schwächer: Analysten schauen mit Sorge auf Umsatzentwicklung (dpa-AFX)
|
23.06.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
|
23.06.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
23.06.26
|XETRA-Handel MDAX fällt zum Start (finanzen.at)
|
19.06.26
|MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
17.06.26
|Börse Frankfurt in Grün: So bewegt sich der MDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)