Der MDAX bewegte sich am zweiten Tag der Woche auf rotem Terrain.

Zum Handelsschluss tendierte der MDAX im XETRA-Handel 1,57 Prozent leichter bei 28 837,00 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 324,195 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,010 Prozent schwächer bei 29 293,23 Punkten in den Dienstagshandel, nach 29 296,26 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 29 371,74 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 28 702,86 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, notierte der MDAX bei 29 876,31 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 24.08.2026, einen Stand von 32 031,55 Punkten auf. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Stand von 28 618,54 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Minus von 6,92 Prozent zu Buche. Bei 33 547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. 26 803,25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Ströer SE (+ 5,18 Prozent auf 38,60 EUR), Nemetschek SE (+ 3,24 Prozent auf 52,65 EUR), United Internet (+ 3,23 Prozent auf 24,94 EUR), flatexDEGIRO (+ 3,19 Prozent auf 23,92 EUR) und IONOS (+ 2,98 Prozent auf 34,56 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil AIXTRON SE (-16,32 Prozent auf 26,81 EUR), Aurubis (-14,97 Prozent auf 107,90 EUR), Salzgitter (-13,38 Prozent auf 40,40 EUR), JENOPTIK (-9,71 Prozent auf 32,56 EUR) und Siltronic (-8,42 Prozent auf 50,05 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 305 937 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 38,303 Mrd. Euro heraus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,28 erwartet. freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,26 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at