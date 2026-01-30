MDAX aktuell: MDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

Heute geht es für den MDAX erneut nach oben.

Am Freitag verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 31 283,71 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 370,224 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,121 Prozent auf 31 195,81 Punkte an der Kurstafel, nach 31 233,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 289,88 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 163,26 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,56 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 617,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wurde der MDAX mit 29 884,31 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 732,51 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,981 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 4,00 Prozent auf 28,60 EUR), PUMA SE (+ 3,25 Prozent auf 22,22 EUR), Fraport (+ 2,86 Prozent auf 79,10 EUR), Bechtle (+ 1,54 Prozent auf 43,54 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,53 Prozent auf 359,20 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil HENSOLDT (-1,95 Prozent auf 82,90 EUR), DWS Group GmbH (-1,27 Prozent auf 62,35 EUR), Delivery Hero (-1,26 Prozent auf 24,39 EUR), Nordex (-1,01 Prozent auf 33,46 EUR) und RTL (-0,95 Prozent auf 36,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 262 826 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 36,886 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index weist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

