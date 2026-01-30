TeamViewer Aktie

TeamViewer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 30.01.2026 09:29:46

MDAX aktuell: MDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

MDAX aktuell: MDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus

Heute geht es für den MDAX erneut nach oben.

Am Freitag verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,16 Prozent auf 31 283,71 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 370,224 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,121 Prozent auf 31 195,81 Punkte an der Kurstafel, nach 31 233,68 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 289,88 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 163,26 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 1,56 Prozent. Vor einem Monat, am 30.12.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 617,67 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2025, wurde der MDAX mit 29 884,31 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 30.01.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 732,51 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 0,981 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit AUTO1 (+ 4,00 Prozent auf 28,60 EUR), PUMA SE (+ 3,25 Prozent auf 22,22 EUR), Fraport (+ 2,86 Prozent auf 79,10 EUR), Bechtle (+ 1,54 Prozent auf 43,54 EUR) und HOCHTIEF (+ 1,53 Prozent auf 359,20 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil HENSOLDT (-1,95 Prozent auf 82,90 EUR), DWS Group GmbH (-1,27 Prozent auf 62,35 EUR), Delivery Hero (-1,26 Prozent auf 24,39 EUR), Nordex (-1,01 Prozent auf 33,46 EUR) und RTL (-0,95 Prozent auf 36,50 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 262 826 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 36,886 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 5,16 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index weist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,62 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu TeamViewer

mehr Nachrichten

Analysen zu TeamViewer

mehr Analysen
09.01.26 TeamViewer Overweight Barclays Capital
09.01.26 TeamViewer Outperform RBC Capital Markets
07.01.26 TeamViewer Overweight Barclays Capital
04.12.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
01.12.25 TeamViewer Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 28,76 3,01% AUTO1
Bechtle AG 43,90 2,57% Bechtle AG
Delivery Hero 24,63 -0,77% Delivery Hero
DWS Group GmbH & Co. KGaA 62,45 -1,26% DWS Group GmbH & Co. KGaA
Evonik AG 13,02 0,46% Evonik AG
Fraport AG 79,10 2,53% Fraport AG
HENSOLDT 84,20 -0,59% HENSOLDT
HOCHTIEF AG 360,60 1,46% HOCHTIEF AG
Nordex AG 33,26 4,20% Nordex AG
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 41,18 -0,44% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 22,43 2,98% PUMA SE
RTL 36,50 -0,95% RTL
TeamViewer 5,57 1,09% TeamViewer
thyssenkrupp AG 11,40 1,47% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 351,86 0,38%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX freundlich -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Freitag zu. In Fernost weisen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen