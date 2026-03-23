WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554

MDAX-Performance im Blick 23.03.2026 09:28:59

MDAX aktuell: MDAX notiert zum Start im Minus

So bewegt sich der MDAX am Montag.

Am Montag tendiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 2,25 Prozent schwächer bei 27 171,86 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 331,252 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 1,86 Prozent leichter bei 27 278,98 Punkten in den Montagshandel, nach 27 796,28 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 27 287,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 27 115,53 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 23.02.2026, stand der MDAX bei 31 379,41 Punkten. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 23.12.2025, bei 30 302,78 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, einen Stand von 28 783,60 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 12,29 Prozent nach unten. Bei 32 383,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 27 115,53 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 2,16 Prozent auf 15,62 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1,10 Prozent auf 33,00 EUR), IONOS (-0,20 Prozent auf 24,35 EUR), Bechtle (-0,31 Prozent auf 25,68 EUR) und RATIONAL (-0,32 Prozent auf 618,00 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Salzgitter (-7,50 Prozent auf 33,04 EUR), Nordex (-4,58 Prozent auf 43,36 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-4,41 Prozent auf 81,20 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,73 Prozent auf 32,00 EUR) und thyssenkrupp (-3,71 Prozent auf 7,37 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 197 582 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 31,548 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Die Aroundtown SA-Aktie hat mit 4,48 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,97 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

23.03.26 Nordex Underperform RBC Capital Markets
19.03.26 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
11.03.26 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.03.26 Nordex Market-Perform Bernstein Research
27.02.26 Nordex Buy Deutsche Bank AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten

22.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 12
22.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 12: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.03.26 KW 12: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
21.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.03.26 KW 12: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Trump setzt Angriffswelle aus: ATX & DAX beenden Handel im Plus -- Wall Street schließlich stärker -- Asiens Börsen geben letztlich klar nach
Die heimische sowie die deutsche Börse konnten zum Wochenstart von der Verlustzone ins Plus drehen. An der Wall Street ging es weit nach oben. Die Börsen in Fernost notierten am Montag im Minus.
