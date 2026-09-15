Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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MDAX-Performance im Fokus 15.09.2026 12:26:55

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich am Dienstagmittag schwächer

Der MDAX bewegt sich am Dienstag im Minus.

Am Dienstag tendiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,27 Prozent leichter bei 30 973,19 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 352,144 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,161 Prozent auf 31 007,02 Punkte an der Kurstafel, nach 31 057,16 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30 779,23 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 31 007,02 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der MDAX mit 32 464,39 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32 582,63 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 30 469,96 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,021 Prozent nach unten. 33 547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Salzgitter (+ 3,52 Prozent auf 52,90 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,85 Prozent auf 82,70 EUR), PUMA SE (+ 1,43 Prozent auf 22,02 EUR), HENSOLDT (+ 1,41 Prozent auf 77,94 EUR) und thyssenkrupp (+ 1,30 Prozent auf 15,21 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil LANXESS (-5,36 Prozent auf 13,25 EUR), DEUTZ (-3,66 Prozent auf 11,84 EUR), DWS Group GmbH (-3,26 Prozent auf 72,65 EUR), Evonik (-2,95 Prozent auf 17,43 EUR) und TUI (-1,89 Prozent auf 6,53 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die DEUTZ-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 949 483 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40,084 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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12.08.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 Salzgitter Halten DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel

DEUTZ AG 12,02 0,75% DEUTZ AG
DWS Group GmbH & Co. KGaA 72,90 -3,12% DWS Group GmbH & Co. KGaA
Evonik AG 17,41 -2,79% Evonik AG
freenet AG 25,14 0,08% freenet AG
HENSOLDT 77,16 0,23% HENSOLDT
LANXESS AG 13,18 -5,72% LANXESS AG
Porsche Automobil Holding SE 29,24 0,03% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,29 0,82% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 22,03 0,92% PUMA SE
Salzgitter 53,10 3,51% Salzgitter
thyssenkrupp AG 15,17 0,30% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 82,60 1,10% TKMS thyssenkrupp Marine Systems
TUI AG 6,54 -2,01% TUI AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 110,64 0,17%

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