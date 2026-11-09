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MDAX aktuell 09.11.2026 12:26:55

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich fester

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich fester

Der MDAX befindet sich derzeit im Aufwärtstrend.

Um 12:10 Uhr steigt der MDAX im XETRA-Handel um 0,79 Prozent auf 30 883,24 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 343,557 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der MDAX 0,072 Prozent tiefer bei 30 620,31 Punkten, nach 30 642,23 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30 883,43 Punkte, das Tagestief hingegen 30 560,95 Zähler.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 09.10.2026, wies der MDAX einen Stand von 29 989,90 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der MDAX-Kurs 32 407,20 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 28 793,94 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,311 Prozent zurück. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell DEUTZ (+ 4,76 Prozent auf 9,69 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,15 Prozent auf 117,80 EUR), HENSOLDT (+ 2,92 Prozent auf 79,70 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,81 Prozent auf 80,40 EUR) und RENK (+ 2,40 Prozent auf 35,02 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen AUMOVIO (-2,98 Prozent auf 30,90 EUR), LANXESS (-2,60 Prozent auf 12,76 EUR), Bechtle (-1,68 Prozent auf 32,86 EUR), Schaeffler (-0,73 Prozent auf 5,46 EUR) und Talanx (-0,69 Prozent auf 129,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1 313 671 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 41,952 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 4,29 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,66 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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AUMOVIO 31,35 -1,26% AUMOVIO
Bechtle AG 33,24 -0,66% Bechtle AG
DEUTZ AG 9,73 4,96% DEUTZ AG
Elmos Semiconductor 118,60 4,04% Elmos Semiconductor
freenet AG 23,40 0,52% freenet AG
HENSOLDT 80,34 3,45% HENSOLDT
LANXESS AG 12,84 -2,21% LANXESS AG
Lufthansa AG 8,65 3,44% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 26,28 1,27% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,97 0,97% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RENK 35,23 2,12% RENK
Schaeffler AG 5,46 -0,91% Schaeffler AG
Talanx AG 128,70 -1,00% Talanx AG
thyssenkrupp AG 12,07 1,77% thyssenkrupp AG
TKMS thyssenkrupp Marine Systems 80,50 2,55% TKMS thyssenkrupp Marine Systems

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