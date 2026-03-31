31.03.2026 09:29:23
MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter
Um 09:12 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,14 Prozent auf 27 761,41 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 330,461 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,127 Prozent tiefer bei 27 765,10 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27 800,49 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 27 818,54 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 744,05 Zählern.
So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 560,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 617,67 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wies der MDAX einen Stand von 27 393,22 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 10,39 Prozent nach. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,63 Prozent auf 34,80 EUR), Bechtle (+ 2,16 Prozent auf 28,34 EUR), Ströer SE (+ 1,83 Prozent auf 30,65 EUR), JENOPTIK (+ 1,69 Prozent auf 27,70 EUR) und CTS Eventim (+ 1,24 Prozent auf 50,60 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AIXTRON SE (-5,01 Prozent auf 30,92 EUR), FUCHS SE VZ (-4,29 Prozent auf 34,84 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,01 Prozent auf 73,10 EUR), WACKER CHEMIE (-1,44 Prozent auf 81,85 EUR) und HOCHTIEF (-1,29 Prozent auf 367,60 EUR).
Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 199 397 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 33,889 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,48 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
09:29
|MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)
|
30.03.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.03.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
26.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags in Rot (finanzen.at)
|
26.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX am Mittag (finanzen.at)
|
25.03.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
25.03.26
|Optimismus in Frankfurt: MDAX mittags in Grün (finanzen.at)
|
25.03.26
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in WACKER CHEMIE von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu AIXTRON SE
|26.03.26
|AIXTRON Equal-weight
|Morgan Stanley
|26.03.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.03.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.03.26
|AIXTRON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.03.26
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Börse aktuell - Live Ticker: Widersprüchliche Signale im Iran-Krieg: ATX dreht in die Gewinnzone -- DAX mit leichtem Plus -- Verluste an den Börsen in Asien
Der heimische Aktienmarkt kann die Verlustzone hinter sich lassen. Am deutschen Aktienmarkt sind ebenfalls Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien sind mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.