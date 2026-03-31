WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

Index im Blick 31.03.2026 09:29:23

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der MDAX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,14 Prozent auf 27 761,41 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 330,461 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,127 Prozent tiefer bei 27 765,10 Punkten in den Dienstagshandel, nach 27 800,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 27 818,54 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 27 744,05 Zählern.

So bewegt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 560,34 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 617,67 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wies der MDAX einen Stand von 27 393,22 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 gab der Index bereits um 10,39 Prozent nach. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,63 Prozent auf 34,80 EUR), Bechtle (+ 2,16 Prozent auf 28,34 EUR), Ströer SE (+ 1,83 Prozent auf 30,65 EUR), JENOPTIK (+ 1,69 Prozent auf 27,70 EUR) und CTS Eventim (+ 1,24 Prozent auf 50,60 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil AIXTRON SE (-5,01 Prozent auf 30,92 EUR), FUCHS SE VZ (-4,29 Prozent auf 34,84 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-2,01 Prozent auf 73,10 EUR), WACKER CHEMIE (-1,44 Prozent auf 81,85 EUR) und HOCHTIEF (-1,29 Prozent auf 367,60 EUR).

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 199 397 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Porsche vz mit 33,889 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,48 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,88 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

