MDAX aktuell: MDAX präsentiert sich zum Start des Freitagshandels leichter

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,78 Prozent leichter bei 31 788,67 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 352,219 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 31 875,29 Zählern und damit 0,514 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (32 039,83 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 928,57 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 705,26 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 0,146 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 17.06.2026, bei 32 855,82 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 17.04.2026, einen Stand von 31 952,10 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 31 014,83 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,61 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell LEG Immobilien (+ 0,86 Prozent auf 52,70 EUR), TAG Immobilien (+ 0,84 Prozent auf 13,25 EUR), Sartorius vz (+ 0,73 Prozent auf 248,80 EUR), freenet (+ 0,59 Prozent auf 24,06 EUR) und Porsche vz (+ 0,53 Prozent auf 45,17 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Siltronic (-5,90 Prozent auf 83,70 EUR), AIXTRON SE (-4,44 Prozent auf 38,27 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,97 Prozent auf 79,80 EUR), Elmos Semiconductor (-3,36 Prozent auf 155,20 EUR) und JENOPTIK (-3,21 Prozent auf 38,62 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 266 052 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 39,774 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet mit 2,79 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at