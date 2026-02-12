MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,73 Prozent schwächer bei 31 071,66 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 375,807 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,365 Prozent stärker bei 31 734,43 Punkten in den Handel, nach 31 618,89 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 866,71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31 068,92 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der MDAX bereits um 2,27 Prozent zurück. Der MDAX lag vor einem Monat, am 12.01.2026, bei 32 320,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 29 573,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 12.02.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 187,80 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,297 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Fielmann (+ 6,92 Prozent auf 44,05 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,94 Prozent auf 68,35 EUR), TAG Immobilien (+ 2,08 Prozent auf 15,74 EUR), LEG Immobilien (+ 1,98 Prozent auf 66,85 EUR) und KION GROUP (+ 1,81 Prozent auf 64,70 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen thyssenkrupp (-12,22 Prozent auf 10,78 EUR), AUTO1 (-11,64 Prozent auf 19,21 EUR), Aroundtown SA (-10,10 Prozent auf 2,74 EUR), Carl Zeiss Meditec (-5,97 Prozent auf 25,50 EUR) und Bechtle (-5,59 Prozent auf 32,76 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 7 485 073 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,486 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Ströer SE-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,74 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at