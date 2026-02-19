MDAX aktuell: MDAX schlussendlich in der Verlustzone

Der MDAX bewegte sich im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,79 Prozent schwächer bei 31 492,69 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 374,071 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,028 Prozent schwächer bei 31 733,30 Punkten in den Handel, nach 31 742,22 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31 763,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 31 357,22 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche legte der MDAX bereits um 0,361 Prozent zu. Der MDAX lag vor einem Monat, am 19.01.2026, bei 31 385,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 28 656,56 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.02.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27 584,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 1,66 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 597,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Knorr-Bremse (+ 4,13 Prozent auf 111,00 EUR), Aroundtown SA (+ 3,89 Prozent auf 2,99 EUR), LEG Immobilien (+ 2,64 Prozent auf 68,05 EUR), TAG Immobilien (+ 2,63 Prozent auf 16,37 EUR) und HENSOLDT (+ 1,46 Prozent auf 83,60 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen flatexDEGIRO (-8,61 Prozent auf 30,36 EUR), freenet (-8,18 Prozent auf 30,76 EUR), KRONES (-7,10 Prozent auf 130,80 EUR), Delivery Hero (-4,82 Prozent auf 20,53 EUR) und WACKER CHEMIE (-3,40 Prozent auf 78,25 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 4 743 335 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,734 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die TeamViewer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Ströer SE-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

