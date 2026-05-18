MDAX aktuell: MDAX schwächelt am Montagmittag

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,70 Prozent leichter bei 31 145,55 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 372,612 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,591 Prozent leichter bei 31 179,70 Punkten, nach 31 365,17 Punkten am Vortag.

Bei 31 205,56 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30 969,48 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 31 952,10 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 18.02.2026, einen Stand von 31 742,22 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, den Stand von 29 887,68 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,535 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Nordex (+ 4,11 Prozent auf 47,14 EUR), Sartorius vz (+ 3,42 Prozent auf 211,90 EUR), AIXTRON SE (+ 2,81 Prozent auf 53,44 EUR), AUMOVIO (+ 1,73 Prozent auf 35,30 EUR) und JENOPTIK (+ 1,39 Prozent auf 45,14 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil TUI (-2,98 Prozent auf 6,24 EUR), TRATON (-2,94 Prozent auf 31,68 EUR), KION GROUP (-2,81 Prozent auf 43,27 EUR), Jungheinrich (-2,73 Prozent auf 24,26 EUR) und Delivery Hero (-2,54 Prozent auf 28,75 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im MDAX

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 1 601 553 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 41,173 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Die Aroundtown SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,82 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at