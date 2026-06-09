MDAX aktuell: MDAX steigt am Dienstagmittag

Der MDAX steigt im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,19 Prozent auf 32 185,98 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 380,162 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,098 Prozent auf 32 094,05 Punkte an der Kurstafel, nach 32 125,47 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31 868,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32 217,66 Punkten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, einen Stand von 31 181,06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, stand der MDAX bei 28 875,10 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.06.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 30 871,79 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3,89 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Ströer SE (+ 2,71 Prozent auf 35,66 EUR), AUTO1 (+ 2,33 Prozent auf 21,98 EUR), DEUTZ (+ 2,09 Prozent auf 9,78 EUR), Schaeffler (+ 2,07 Prozent auf 9,88 EUR) und Aroundtown SA (+ 1,73 Prozent auf 2,24 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Salzgitter (-3,70 Prozent auf 59,85 EUR), Evonik (-3,05 Prozent auf 15,24 EUR), K+S (-2,33 Prozent auf 13,43 EUR), IONOS (-2,02 Prozent auf 29,16 EUR) und thyssenkrupp (-1,54 Prozent auf 11,18 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 527 336 Aktien gehandelt. Mit 42,981 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at