MDAX
|
28 740,31
|
-764,93
|
-2,59 %
|MDAX im Fokus
|
20.11.2026 12:27:06
MDAX aktuell: MDAX verbucht am Mittag Abschläge
Am Freitag fällt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,45 Prozent auf 29 077,03 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 335,937 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,486 Prozent auf 29 361,81 Punkte an der Kurstafel, nach 29 505,24 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 29 392,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28 928,77 Punkten lag.
MDAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 5,27 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 30 391,65 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 31 715,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 28 443,45 Punkten.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 6,14 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell freenet (+ 2,84 Prozent auf 24,62 EUR), AUTO1 (+ 2,74 Prozent auf 13,48 EUR), LEG Immobilien (+ 2,27 Prozent auf 50,50 EUR), DEUTZ (+ 1,75 Prozent auf 7,87 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,44 Prozent auf 11,30 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen AIXTRON SE (-9,01 Prozent auf 29,58 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,60 Prozent auf 45,00 EUR), Nordex (-5,99 Prozent auf 36,74 EUR), JENOPTIK (-5,71 Prozent auf 34,00 EUR) und Siltronic (-5,57 Prozent auf 51,70 EUR) unter Druck.
Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 096 262 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 38,216 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,20 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|28,91
|-8,86%
|AUTO1
|13,59
|3,66%
|DEUTZ AG
|7,71
|-3,02%
|freenet AG
|24,36
|2,35%
|JENOPTIK AG
|31,32
|-11,07%
|LEG Immobilien
|49,70
|1,06%
|Lufthansa AG
|8,50
|-2,66%
|Nordex AG
|36,34
|-6,00%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,42
|-0,91%
|Siltronic AG
|50,15
|-6,26%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|43,06
|-8,81%
|TAG Immobilien AG
|11,02
|-0,18%
|thyssenkrupp AG
|10,34
|-6,97%
|TUI AG
|6,80
|-3,19%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|28 740,31
|-2,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.