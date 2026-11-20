Am Freitag fällt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 1,45 Prozent auf 29 077,03 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 335,937 Mrd. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,486 Prozent auf 29 361,81 Punkte an der Kurstafel, nach 29 505,24 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 29 392,65 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28 928,77 Punkten lag.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 5,27 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 20.10.2026, bei 30 391,65 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 20.08.2026, bei 31 715,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.11.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 28 443,45 Punkten.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 6,14 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell freenet (+ 2,84 Prozent auf 24,62 EUR), AUTO1 (+ 2,74 Prozent auf 13,48 EUR), LEG Immobilien (+ 2,27 Prozent auf 50,50 EUR), DEUTZ (+ 1,75 Prozent auf 7,87 EUR) und TAG Immobilien (+ 1,44 Prozent auf 11,30 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen AIXTRON SE (-9,01 Prozent auf 29,58 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-7,60 Prozent auf 45,00 EUR), Nordex (-5,99 Prozent auf 36,74 EUR), JENOPTIK (-5,71 Prozent auf 34,00 EUR) und Siltronic (-5,57 Prozent auf 51,70 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 096 262 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 38,216 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,20 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,39 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at