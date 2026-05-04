PUMA Aktie

WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603

Kursentwicklung 04.05.2026 15:58:39

MDAX aktuell: MDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge

Der MDAX befindet sich am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 15:42 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,34 Prozent auf 30 692,65 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 362,302 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,487 Prozent auf 30 739,07 Punkte an der Kurstafel, nach 30 589,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 30 903,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30 395,63 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 28 916,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.02.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31 524,63 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, bei 29 327,13 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,927 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell IONOS (+ 4,75 Prozent auf 27,34 EUR), AIXTRON SE (+ 3,70 Prozent auf 48,72 EUR), Lufthansa (+ 3,52 Prozent auf 7,59 EUR), WACKER CHEMIE (+ 2,78 Prozent auf 96,25 EUR) und JENOPTIK (+ 2,64 Prozent auf 34,26 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Aroundtown SA (-3,66 Prozent auf 2,37 EUR), PUMA SE (-3,50 Prozent auf 25,07 EUR), LEG Immobilien (-2,43 Prozent auf 58,20 EUR), Talanx (-2,34 Prozent auf 108,30 EUR) und Knorr-Bremse (-1,82 Prozent auf 97,25 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3 830 305 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 35,729 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu PUMA SE

Analysen zu PUMA SE

01.05.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
01.05.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.05.26 PUMA Neutral UBS AG
30.04.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
30.04.26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger halten die Füße still -- DAX etwas höher -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag wenig Bewegung zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt kommt nicht aus der Deckung. Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

