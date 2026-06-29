MDAX aktuell: MDAX verbucht mittags Gewinne

In Frankfurt stehen die Signale derzeit auf Stabilisierung.

Am Montag notiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0,07 Prozent stärker bei 31 610,58 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 341,977 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,268 Prozent auf 31 673,39 Punkte an der Kurstafel, nach 31 588,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 566,11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 732,07 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 29.05.2026, stand der MDAX bei 33 352,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, notierte der MDAX bei 27 655,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.06.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 357,94 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,04 Prozent nach oben. 33 547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 26 803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Elmos Semiconductor (+ 3,05 Prozent auf 182,40 EUR), Schaeffler (+ 2,67 Prozent auf 8,07 EUR), IONOS (+ 2,64 Prozent auf 27,26 EUR), flatexDEGIRO (+ 2,60 Prozent auf 37,88 EUR) und Siltronic (+ 2,13 Prozent auf 83,75 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil K+S (-2,56 Prozent auf 12,92 EUR), Porsche Automobil (-2,01 Prozent auf 27,27 EUR), freenet (-1,43 Prozent auf 23,46 EUR), Lufthansa (-1,31 Prozent auf 9,67 EUR) und AUMOVIO (-1,29 Prozent auf 34,55 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 965 539 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,973 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,80 erwartet. Mit 8,36 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at