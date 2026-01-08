PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|Index-Performance im Blick
|
08.01.2026 17:58:52
MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Ende des Donnerstagshandels Zuschläge
Schlussendlich beendete der MDAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 32 078,36 Punkten. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 376,156 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,061 Prozent auf 32 045,01 Punkte an der Kurstafel, nach 32 064,64 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag heute bei 32 125,91 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 778,81 Punkten erreichte.
MDAX-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 2,95 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.12.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29 665,08 Punkten. Der MDAX stand noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, bei 30 848,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, stand der MDAX bei 25 574,85 Punkten.
Heutige Tops und Flops im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell PUMA SE (+ 8,55 Prozent auf 24,37 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 6,30 Prozent auf 81,80 EUR), RENK (+ 2,93 Prozent auf 63,67 EUR), Aroundtown SA (+ 2,64 Prozent auf 2,80 EUR) und AUTO1 (+ 2,53 Prozent auf 28,34 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen AIXTRON SE (-5,45 Prozent auf 19,62 EUR), HOCHTIEF (-2,87 Prozent auf 359,00 EUR), Nemetschek SE (-2,38 Prozent auf 90,35 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,25 Prozent auf 41,68 EUR) und Aurubis (-2,05 Prozent auf 129,00 EUR).
Die meistgehandelten MDAX-Aktien
Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 382 955 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 41,428 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick
2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
