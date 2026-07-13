MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge

Der MDAX fällt im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,58 Prozent auf 31 733,33 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 350,484 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,555 Prozent schwächer bei 31 742,30 Punkten, nach 31 919,45 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 31 754,92 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31 668,21 Punkten lag.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der MDAX mit 32 083,10 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, lag der MDAX noch bei 30 251,91 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 31 354,15 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,43 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell IONOS (+ 2,17 Prozent auf 29,24 EUR), K+S (+ 1,90 Prozent auf 13,39 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 1,23 Prozent auf 82,20 EUR), LANXESS (+ 1,20 Prozent auf 15,18 EUR) und PUMA SE (+ 0,92 Prozent auf 28,44 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Lufthansa (-2,63 Prozent auf 9,26 EUR), TUI (-2,40 Prozent auf 6,98 EUR), KION GROUP (-2,27 Prozent auf 40,03 EUR), AUMOVIO (-1,90 Prozent auf 36,15 EUR) und DEUTZ (-1,83 Prozent auf 9,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Im MDAX weist die TUI-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 317 551 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 39,952 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie weist mit 2,71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,49 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at