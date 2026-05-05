Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Marktbericht
|
05.05.2026 17:58:48
MDAX aktuell: MDAX zeigt sich letztendlich fester
Zum Handelsende tendierte der MDAX im XETRA-Handel 2,27 Prozent höher bei 31 137,98 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 361,507 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,181 Prozent auf 30 500,76 Punkte an der Kurstafel, nach 30 445,74 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30 500,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 162,17 Punkten lag.
So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 28 916,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.02.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 434,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, wurde der MDAX mit 29 327,13 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,511 Prozent aufwärts. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell HOCHTIEF (+ 15,70 Prozent auf 529,00 EUR), Schaeffler (+ 7,61 Prozent auf 8,48 EUR), AIXTRON SE (+ 6,97 Prozent auf 51,40 EUR), Salzgitter (+ 6,11 Prozent auf 49,30 EUR) und thyssenkrupp (+ 5,56 Prozent auf 10,45 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Fraport (-2,39 Prozent auf 67,45 EUR), Ströer SE (-1,92 Prozent auf 36,80 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,74 Prozent auf 84,80 EUR), PUMA SE (-1,19 Prozent auf 24,11 EUR) und Aroundtown SA (-1,18 Prozent auf 2,35 EUR).
Welche MDAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6 677 754 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 35,729 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.
MDAX-Fundamentaldaten im Blick
Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Aroundtown SA
|
05.05.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
05.05.26
|MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
05.05.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX legt am Mittag zu (finanzen.at)
|
05.05.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Start in Grün (finanzen.at)
|
04.05.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX beendet die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
04.05.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
04.05.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: Das macht der MDAX am Montagmittag (finanzen.at)
|
04.05.26
|Aroundtown SA: Release of a capital market information (EQS Group)