MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der MDAX notiert am vierten Tag der Woche trotz positivem Vortag im Minus.

Am Donnerstag sinkt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA um 0,01 Prozent auf 31 289,43 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 371,405 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,045 Prozent leichter bei 31 278,59 Punkten in den Handel, nach 31 292,79 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 31 348,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 31 273,64 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 2,48 Prozent. Vor einem Monat, am 11.05.2026, wies der MDAX 31 448,76 Punkte auf. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.03.2026, den Stand von 29 414,84 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2025, den Wert von 30 631,70 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,000 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit HUGO BOSS (+ 6,14 Prozent auf 38,70 EUR), HOCHTIEF (+ 2,86 Prozent auf 475,40 EUR), AIXTRON SE (+ 1,86 Prozent auf 54,86 EUR), Nordex (+ 1,57 Prozent auf 38,80 EUR) und JENOPTIK (+ 1,08 Prozent auf 43,10 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Nemetschek SE (-4,00 Prozent auf 58,85 EUR), RENK (-3,33 Prozent auf 48,80 EUR), KION GROUP (-2,33 Prozent auf 36,89 EUR), Bechtle (-2,31 Prozent auf 30,40 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,11 Prozent auf 47,24 EUR) unter Druck.

Die teuersten MDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der HUGO BOSS-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 353 729 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 43,637 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,77 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at