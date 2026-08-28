LANXESS Aktie
WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405
|MDAX aktuell
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28.08.2026 09:28:42
MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester
Am Freitag tendiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,41 Prozent stärker bei 33 083,46 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 360,463 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,257 Prozent stärker bei 33 032,10 Punkten, nach 32 947,28 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 33 093,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 33 022,74 Punkten lag.
So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 3,16 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der MDAX mit 32 395,32 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der MDAX noch bei 33 239,89 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 30 358,46 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,79 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Schaeffler (+ 1,90 Prozent auf 7,49 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,83 Prozent auf 91,90 EUR), AUMOVIO (+ 1,72 Prozent auf 35,40 EUR), JENOPTIK (+ 1,59 Prozent auf 40,86 EUR) und LANXESS (+ 1,51 Prozent auf 14,16 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-0,75 Prozent auf 132,20 EUR), AIXTRON SE (-0,62 Prozent auf 36,86 EUR), TRATON (-0,37 Prozent auf 38,18 EUR), PUMA SE (-0,35 Prozent auf 25,93 EUR) und RENK (-0,27 Prozent auf 48,07 EUR).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf
Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 237 756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,617 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
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Analysen zu LANXESS AG
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|36,45
|-2,46%
|AUMOVIO
|35,95
|3,60%
|Elmos Semiconductor
|132,40
|-0,30%
|freenet AG
|24,50
|1,41%
|JENOPTIK AG
|39,96
|-0,35%
|LANXESS AG
|14,58
|4,97%
|Porsche Automobil Holding SE
|28,64
|2,76%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,62
|1,85%
|PUMA SE
|25,63
|-1,27%
|RENK
|47,66
|-0,89%
|Schaeffler AG
|7,49
|1,77%
|thyssenkrupp AG
|14,65
|-1,61%
|TRATON
|37,82
|-0,94%
|WACKER CHEMIE AG
|92,65
|3,00%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|33 029,91
|0,25%
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