LANXESS Aktie

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WKN DE: 547040 / ISIN: DE0005470405

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MDAX aktuell 28.08.2026 09:28:42

MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester

MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Start des Freitagshandels fester

Der MDAX bleibt auch aktuell auf Erholungskurs.

Am Freitag tendiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,41 Prozent stärker bei 33 083,46 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 360,463 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,257 Prozent stärker bei 33 032,10 Punkten, nach 32 947,28 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 33 093,95 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 33 022,74 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 3,16 Prozent. Vor einem Monat, am 28.07.2026, wurde der MDAX mit 32 395,32 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, lag der MDAX noch bei 33 239,89 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 28.08.2025, bei 30 358,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6,79 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Schaeffler (+ 1,90 Prozent auf 7,49 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,83 Prozent auf 91,90 EUR), AUMOVIO (+ 1,72 Prozent auf 35,40 EUR), JENOPTIK (+ 1,59 Prozent auf 40,86 EUR) und LANXESS (+ 1,51 Prozent auf 14,16 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Elmos Semiconductor (-0,75 Prozent auf 132,20 EUR), AIXTRON SE (-0,62 Prozent auf 36,86 EUR), TRATON (-0,37 Prozent auf 38,18 EUR), PUMA SE (-0,35 Prozent auf 25,93 EUR) und RENK (-0,27 Prozent auf 48,07 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 237 756 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 40,617 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 3,27 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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12.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
10.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 LANXESS Halten DZ BANK
07.08.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 36,45 -2,46% AIXTRON SE
AUMOVIO 35,95 3,60% AUMOVIO
Elmos Semiconductor 132,40 -0,30% Elmos Semiconductor
freenet AG 24,50 1,41% freenet AG
JENOPTIK AG 39,96 -0,35% JENOPTIK AG
LANXESS AG 14,58 4,97% LANXESS AG
Porsche Automobil Holding SE 28,64 2,76% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,62 1,85% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 25,63 -1,27% PUMA SE
RENK 47,66 -0,89% RENK
Schaeffler AG 7,49 1,77% Schaeffler AG
thyssenkrupp AG 14,65 -1,61% thyssenkrupp AG
TRATON 37,82 -0,94% TRATON
WACKER CHEMIE AG 92,65 3,00% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 33 029,91 0,25%

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