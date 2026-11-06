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Index-Bewegung 06.11.2026 17:58:49

MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus

MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels im Minus

Der MDAX zeigte sich heute in Rot.

Schlussendlich notierte der MDAX im XETRA-Handel 0,79 Prozent tiefer bei 30 648,98 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 349,470 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,729 Prozent tiefer bei 30 666,41 Punkten in den Freitagshandel, nach 30 891,56 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30 870,25 Punkte, das Tagestief hingegen 30 408,83 Zähler.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der MDAX bereits um 0,529 Prozent. Vor einem Monat, am 06.10.2026, lag der MDAX noch bei 30 543,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 431,12 Punkten auf. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 06.11.2025, mit 28 959,63 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 1,07 Prozent zurück. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 5,12 Prozent auf 30,41 EUR), Nordex (+ 4,98 Prozent auf 42,98 EUR), Lufthansa (+ 3,10 Prozent auf 8,44 EUR), Aroundtown SA (+ 2,90 Prozent auf 1,67 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 2,33 Prozent auf 114,20 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil AUTO1 (-6,73 Prozent auf 17,45 EUR), HENSOLDT (-6,22 Prozent auf 77,44 EUR), Nemetschek SE (-4,78 Prozent auf 64,75 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,93 Prozent auf 78,20 EUR) und Talanx (-3,56 Prozent auf 129,90 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 465 118 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,601 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,47 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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Aroundtown SA 1,65 1,35% Aroundtown SA
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HENSOLDT 77,66 -4,10% HENSOLDT
Lufthansa AG 8,36 3,54% Lufthansa AG
Nemetschek SE 64,85 -4,56% Nemetschek SE
Nordex AG 42,32 4,39% Nordex AG
Porsche Automobil Holding SE 25,95 -1,37% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 46,52 -0,36% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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