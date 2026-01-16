MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

Am Freitag gab der MDAX via XETRA letztendlich um 0,24 Prozent auf 31 866,13 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 374,205 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,035 Prozent fester bei 31 954,80 Punkten in den Freitagshandel, nach 31 943,60 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 31 980,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 775,95 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,13 Prozent nach unten. Der MDAX wies vor einem Monat, am 16.12.2025, einen Wert von 30 047,03 Punkten auf. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 16.10.2025, einen Stand von 30 036,68 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, lag der MDAX noch bei 25 511,38 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2,86 Prozent nach oben. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Bei 30 715,23 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 6,93 Prozent auf 98,00 EUR), HENSOLDT (+ 3,17 Prozent auf 92,85 EUR), Bechtle (+ 2,23 Prozent auf 44,96 EUR), RENK (+ 2,18 Prozent auf 62,28 EUR) und CTS Eventim (+ 1,45 Prozent auf 77,20 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil K+S (-4,56 Prozent auf 13,19 EUR), AUMOVIO (-4,17 Prozent auf 43,64 EUR), LANXESS (-3,86 Prozent auf 17,69 EUR), Evonik (-3,41 Prozent auf 13,04 EUR) und WACKER CHEMIE (-3,41 Prozent auf 70,90 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 2 622 909 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,303 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Evonik-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,24 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at