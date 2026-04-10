MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit Gewinnen

Zum Handelsende notierte der MDAX im XETRA-Handel 1,13 Prozent stärker bei 30 392,60 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 361,565 Mrd. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 30 114,02 Zählern und damit 0,205 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (30 052,36 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30 053,74 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 624,83 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 4,84 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.03.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29 723,08 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, wies der MDAX 32 167,17 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 10.04.2025, betrug der MDAX-Kurs 25 703,63 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,90 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 7,61 Prozent auf 47,82 EUR), AUTO1 (+ 4,75 Prozent auf 18,75 EUR), Ströer SE (+ 4,73 Prozent auf 34,56 EUR), AIXTRON SE (+ 4,60 Prozent auf 38,17 EUR) und LANXESS (+ 4,54 Prozent auf 18,66 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil HENSOLDT (-5,89 Prozent auf 76,72 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3,60 Prozent auf 82,90 EUR), RENK (-3,58 Prozent auf 52,28 EUR), K+S (-2,07 Prozent auf 15,64 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,95 Prozent auf 39,68 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 5 840 325 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 36,253 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 hat die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 7,48 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at