MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Schlussendlich erhöhte sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,48 Prozent auf 31 263,20 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 372,866 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,013 Prozent leichter bei 31 109,59 Punkten in den Handel, nach 31 113,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 337,70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 988,05 Zählern.

MDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der MDAX bereits um 1,67 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 13.01.2026, den Wert von 32 237,31 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.11.2025, bei 29 610,57 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 13.02.2025, bei 27 760,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0,915 Prozent aufwärts. Bei 32 383,56 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 30 597,95 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 6,45 Prozent auf 22,77 EUR), Aurubis (+ 6,16 Prozent auf 172,30 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 5,18 Prozent auf 26,82 EUR), Sartorius vz (+ 4,05 Prozent auf 231,00 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,61 Prozent auf 93,25 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen Delivery Hero (-4,03 Prozent auf 20,26 EUR), RTL (-2,96 Prozent auf 36,00 EUR), Deutsche Wohnen SE (-2,23 Prozent auf 21,90 EUR), CTS Eventim (-2,06 Prozent auf 66,65 EUR) und Jungheinrich (-2,06 Prozent auf 36,22 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5 464 990 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 36,809 Mrd. Euro heraus.

MDAX-Fundamentaldaten

Die TeamViewer-Aktie präsentiert mit 5,01 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Ströer SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,85 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

