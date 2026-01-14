MDAX aktuell: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone

Der MDAX sank im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,35 Prozent auf 31 803,67 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 380,704 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,013 Prozent auf 32 233,06 Punkte an der Kurstafel, nach 32 237,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 31 655,31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32 284,44 Punkten verzeichnete.

MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 1,33 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, bei 29 959,19 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 14.10.2025, den Stand von 30 074,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 25 167,49 Punkten.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell K+S (+ 5,71 Prozent auf 13,69 EUR), LANXESS (+ 3,08 Prozent auf 17,75 EUR), Aurubis (+ 2,19 Prozent auf 144,60 EUR), AUMOVIO (+ 2,01 Prozent auf 46,60 EUR) und Fraport (+ 1,77 Prozent auf 72,05 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen RENK (-5,70 Prozent auf 61,26 EUR), Lufthansa (-5,52 Prozent auf 8,22 EUR), IONOS (-5,40 Prozent auf 27,15 EUR), AIXTRON SE (-5,39 Prozent auf 18,94 EUR) und Nemetschek SE (-3,67 Prozent auf 86,50 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 7 416 913 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 39,086 Mrd. Euro den größten Anteil.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Evonik-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,54 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at