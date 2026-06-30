MDAX aktuell: MDAX zum Start des Dienstagshandels im Aufwind

Am Dienstag notiert der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,78 Prozent stärker bei 31 729,48 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 341,800 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,190 Prozent auf 31 543,60 Punkte an der Kurstafel, nach 31 483,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 31 538,71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 31 781,54 Punkten.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der MDAX mit 33 352,83 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wies der MDAX einen Stand von 27 800,49 Punkten auf. Der MDAX notierte am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 30 483,50 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,42 Prozent. 33 547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Siltronic (+ 3,41 Prozent auf 83,30 EUR), Nordex (+ 3,23 Prozent auf 45,98 EUR), Salzgitter (+ 2,97 Prozent auf 43,66 EUR), AIXTRON SE (+ 2,89 Prozent auf 53,44 EUR) und Schaeffler (+ 2,75 Prozent auf 8,21 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Nemetschek SE (-2,90 Prozent auf 53,65 EUR), RENK (-1,40 Prozent auf 42,17 EUR), LANXESS (-1,09 Prozent auf 15,36 EUR), Bechtle (-0,51 Prozent auf 31,06 EUR) und United Internet (-0,50 Prozent auf 23,70 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 216 591 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,276 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at