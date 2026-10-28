DWS Group Aktie

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WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007

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MDAX aktuell 28.10.2026 09:28:38

MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels im Minus

MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt morgens.

Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent leichter bei 30 477,82 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 340,058 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,240 Prozent auf 30 568,67 Punkte an der Kurstafel, nach 30 495,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 477,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 739,16 Zählern.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 1,81 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 895,59 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.07.2026, den Wert von 32 395,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, lag der MDAX noch bei 30 236,96 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,62 Prozent zurück. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 3,11 Prozent auf 41,12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,39 Prozent auf 51,45 EUR), AIXTRON SE (+ 1,02 Prozent auf 30,76 EUR), LANXESS (+ 0,84 Prozent auf 11,95 EUR) und AUMOVIO (+ 0,76 Prozent auf 33,10 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen thyssenkrupp (-8,82 Prozent auf 13,38 EUR), Aroundtown SA (-1,66 Prozent auf 1,42 EUR), DWS Group GmbH (-1,50 Prozent auf 65,55 EUR), TRATON (-1,47 Prozent auf 32,18 EUR) und flatexDEGIRO (-1,46 Prozent auf 24,24 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 380 536 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 38,189 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,41 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

AIXTRON SE 34,03 10,09% AIXTRON SE
Aroundtown SA 1,47 1,45% Aroundtown SA
AUMOVIO 34,15 1,64% AUMOVIO
DWS Group GmbH & Co. KGaA 66,00 1,07% DWS Group GmbH & Co. KGaA
flatexDEGIRO AG 24,22 -0,82% flatexDEGIRO AG
JENOPTIK AG 40,80 0,20% JENOPTIK AG
LANXESS AG 11,68 -1,02% LANXESS AG
Porsche Automobil Holding SE 25,58 2,08% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 45,98 3,00% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 55,20 4,55% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,41 1,85% thyssenkrupp AG
TRATON 32,18 0,50% TRATON

Indizes in diesem Artikel

MDAX 30 857,23 1,42%

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