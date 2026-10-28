DWS Group Aktie
WKN DE: DWS100 / ISIN: DE000DWS1007
|MDAX aktuell
|
28.10.2026 09:28:38
MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels im Minus
Um 09:12 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,06 Prozent leichter bei 30 477,82 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 340,058 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,240 Prozent auf 30 568,67 Punkte an der Kurstafel, nach 30 495,47 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 30 477,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 30 739,16 Zählern.
MDAX-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 1,81 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 30 895,59 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 28.07.2026, den Wert von 32 395,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.10.2025, lag der MDAX noch bei 30 236,96 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,62 Prozent zurück. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26 803,25 Zählern.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 3,11 Prozent auf 41,12 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,39 Prozent auf 51,45 EUR), AIXTRON SE (+ 1,02 Prozent auf 30,76 EUR), LANXESS (+ 0,84 Prozent auf 11,95 EUR) und AUMOVIO (+ 0,76 Prozent auf 33,10 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen thyssenkrupp (-8,82 Prozent auf 13,38 EUR), Aroundtown SA (-1,66 Prozent auf 1,42 EUR), DWS Group GmbH (-1,50 Prozent auf 65,55 EUR), TRATON (-1,47 Prozent auf 32,18 EUR) und flatexDEGIRO (-1,46 Prozent auf 24,24 EUR).
Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 380 536 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 38,189 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel
Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 9,41 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|
28.10.26
|ROUNDUP 2: Fed legt Zinspause ein - nächste Erhöhung schon im Dezember? (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
28.10.26
|ROUNDUP: DWS sammelt so viel Anlegergeld ein wie noch nie - Gewinn enttäuscht (dpa-AFX)
|
28.10.26
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
28.10.26
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt DWS auf 'Buy' - Ziel 75 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
28.10.26
|EQS-News: DWS erzielt in den ersten neun Monaten Rekord-Nettomittelzuflüsse und steigert damit das verwaltete Vermögen sowie das Finanzergebnis auf neue Höchststände (EQS Group)
|
28.10.26
|EQS-News: DWS Delivers Record 9M Net Flows, Driving Further Growth in Assets under Management and Strongest Financial Results (EQS Group)
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|28.10.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|28.10.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|DWS Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:42
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:40
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|20.10.26
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|34,03
|10,09%
|Aroundtown SA
|1,47
|1,45%
|AUMOVIO
|34,15
|1,64%
|DWS Group GmbH & Co. KGaA
|66,00
|1,07%
|flatexDEGIRO AG
|24,22
|-0,82%
|JENOPTIK AG
|40,80
|0,20%
|LANXESS AG
|11,68
|-1,02%
|Porsche Automobil Holding SE
|25,58
|2,08%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|45,98
|3,00%
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|55,20
|4,55%
|thyssenkrupp AG
|12,41
|1,85%
|TRATON
|32,18
|0,50%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|30 857,23
|1,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.