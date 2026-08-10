Porsche Automobil Aktie

Porsche Automobil für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAH003 / ISIN: DE000PAH0038

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MDAX aktuell 10.08.2026 09:28:28

MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels im Plus

MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels im Plus

MDAX-Handel heute.

Am Montag steigt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,30 Prozent auf 32 505,93 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 356,925 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,245 Prozent fester bei 32 486,46 Punkten, nach 32 407,20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 32 535,53 Punkte, das Tagestief hingegen 32 478,70 Zähler.

MDAX seit Beginn des Jahres

Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 10.07.2026, den Stand von 31 919,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, betrug der MDAX-Kurs 31 181,06 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31 493,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 4,93 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit AUMOVIO (+ 4,93 Prozent auf 39,35 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,93 Prozent auf 153,20 EUR), DEUTZ (+ 2,52 Prozent auf 10,57 EUR), Salzgitter (+ 2,00 Prozent auf 53,55 EUR) und Siltronic (+ 1,92 Prozent auf 79,65 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil Porsche Automobil (-2,20 Prozent auf 28,51 EUR), RATIONAL (-1,65 Prozent auf 655,50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,38 Prozent auf 82,05 EUR), AUTO1 (-1,10 Prozent auf 21,54 EUR) und Aroundtown SA (-0,82 Prozent auf 2,18 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 374 133 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,601 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

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04.08.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
10.07.26 Elmos Semiconductor Hold Deutsche Bank AG
29.06.26 Elmos Semiconductor Buy Warburg Research
09.06.26 Elmos Semiconductor Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,17 -0,64% Aroundtown SA
AUMOVIO 38,60 3,21% AUMOVIO
AUTO1 21,12 -3,03% AUTO1
DEUTZ AG 10,66 1,91% DEUTZ AG
Elmos Semiconductor 150,60 3,29% Elmos Semiconductor
freenet AG 23,60 -2,07% freenet AG
Lufthansa AG 8,35 -1,11% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 28,46 -2,10% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,75 1,80% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
RATIONAL AG 664,50 0,23% RATIONAL AG
Salzgitter 52,65 0,57% Salzgitter
Siltronic AG 78,60 0,51% Siltronic AG
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 78,85 -5,29% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
thyssenkrupp AG 12,42 -1,08% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 32 365,27 -0,13%

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