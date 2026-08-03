MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels stärker

Der MDAX hält am Montag an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,23 Prozent auf 32 374,96 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 352,780 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der MDAX 0,768 Prozent stärker bei 32 226,21 Punkten, nach 31 980,52 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 32 226,21 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32 413,94 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 03.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 994,37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, den Stand von 30 589,95 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.08.2025, lag der MDAX-Kurs bei 30 317,29 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4,50 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33 547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten erreicht.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit TUI (+ 5,01 Prozent auf 7,89 EUR), Lufthansa (+ 3,76 Prozent auf 9,38 EUR), AUMOVIO (+ 3,39 Prozent auf 41,20 EUR), HELLA GmbH (+ 3,11 Prozent auf 72,90 EUR) und Nemetschek SE (+ 2,41 Prozent auf 59,45 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen K+S (-0,76 Prozent auf 14,45 EUR), flatexDEGIRO (-0,61 Prozent auf 36,08 EUR), Evonik (-0,29 Prozent auf 17,49 EUR), Nordex (-0,16 Prozent auf 38,38 EUR) und RTL (-0,15 Prozent auf 32,40 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im MDAX sticht die TUI-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1 412 565 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,358 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at