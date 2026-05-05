freenet Aktie

freenet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
MDAX-Performance im Blick 05.05.2026 09:28:57

MDAX aktuell: MDAX zum Start in Grün

MDAX aktuell: MDAX zum Start in Grün

Der MDAX bleibt auch derzeit in der Gewinnzone.

Um 09:11 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,74 Prozent stärker bei 30 669,80 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 361,507 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,181 Prozent höher bei 30 500,76 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30 445,74 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30 671,07 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 30 500,50 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 28 916,26 Punkten gehandelt. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 05.02.2026, bei 31 434,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 02.05.2025, mit 29 327,13 Punkten bewertet.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 1,00 Prozent. Bei 32 383,56 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief steht hingegen bei 26 803,25 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Schaeffler (+ 5,58 Prozent auf 8,32 EUR), HUGO BOSS (+ 2,79 Prozent auf 36,82 EUR), AUTO1 (+ 2,11 Prozent auf 18,40 EUR), HOCHTIEF (+ 2,10 Prozent auf 466,80 EUR) und flatexDEGIRO (+ 1,83 Prozent auf 31,10 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Fraport (-1,45 Prozent auf 68,10 EUR), Nemetschek SE (-1,39 Prozent auf 63,70 EUR), Aurubis (-0,56 Prozent auf 178,20 EUR), PUMA SE (-0,41 Prozent auf 24,30 EUR) und Porsche vz (-0,07 Prozent auf 40,24 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Schaeffler-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 208 798 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 35,729 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,55 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

mehr Nachrichten

Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

mehr Analysen
04.05.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
30.04.26 Porsche vz. Neutral UBS AG
30.04.26 Porsche vz. Underweight Barclays Capital
30.04.26 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
29.04.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,35 -1,09% Aroundtown SA
Aurubis 183,90 3,14% Aurubis
AUTO1 18,14 1,06% AUTO1
flatexDEGIRO AG 30,38 0,00% flatexDEGIRO AG
Fraport AG 68,30 -0,65% Fraport AG
freenet AG 26,40 -2,65% freenet AG
HOCHTIEF AG 526,50 15,71% HOCHTIEF AG
HUGO BOSS AG 35,61 -0,39% HUGO BOSS AG
Nemetschek SE 62,80 -2,18% Nemetschek SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 40,97 1,74% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
PUMA SE 24,13 -0,29% PUMA SE
Schaeffler AG 8,61 9,40% Schaeffler AG
WACKER CHEMIE AG 95,65 0,95% WACKER CHEMIE AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 018,96 1,88%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX-Anleger in Kauflaune -- DAX mit Gewinnen -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen