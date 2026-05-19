MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX aktuell

Um 15:42 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 0,11 Prozent auf 31 473,25 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 373,246 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,253 Prozent auf 31 519,53 Punkte an der Kurstafel, nach 31 440,09 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31 955,10 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 31 467,72 Zählern.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, bei 31 952,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, stand der MDAX noch bei 31 479,01 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.05.2025, wies der MDAX einen Wert von 30 131,65 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,59 Prozent zu. Bei 32 383,56 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 9,43 Prozent auf 65,55 EUR), HENSOLDT (+ 8,64 Prozent auf 79,96 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 5,74 Prozent auf 75,50 EUR), RENK (+ 3,86 Prozent auf 46,19 EUR) und flatexDEGIRO (+ 2,80 Prozent auf 30,80 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Nordex (-5,53 Prozent auf 44,78 EUR), Evonik (-3,56 Prozent auf 17,34 EUR), Schaeffler (-3,43 Prozent auf 9,01 EUR), HOCHTIEF (-2,95 Prozent auf 473,20 EUR) und WACKER CHEMIE (-2,92 Prozent auf 96,55 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 2 492 932 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 40,881 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,14 erwartet. Im Index weist die freenet-Aktie mit 7,68 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at