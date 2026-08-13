RTL Aktie
WKN: 861149 / ISIN: LU0061462528
|MDAX-Entwicklung
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13.08.2026 12:27:44
MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Donnerstagmittag
Im MDAX geht es im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,02 Prozent aufwärts auf 32 340,59 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 355,607 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,245 Prozent stärker bei 32 414,31 Punkten in den Handel, nach 32 335,17 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32 258,37 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 32 414,31 Einheiten.
MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn gab der MDAX bereits um 0,449 Prozent nach. Vor einem Monat, am 13.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 981,81 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, lag der MDAX noch bei 31 400,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, stand der MDAX noch bei 30 925,12 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,39 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33 547,52 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
MDAX-Top-Flop-Aktien
Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 9,55 Prozent auf 103,20 EUR), Siltronic (+ 2,88 Prozent auf 85,60 EUR), thyssenkrupp (+ 2,62 Prozent auf 12,73 EUR), HENSOLDT (+ 2,54 Prozent auf 94,46 EUR) und RENK (+ 1,75 Prozent auf 51,12 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil LANXESS (-6,78 Prozent auf 14,86 EUR), K+S (-3,78 Prozent auf 14,27 EUR), Aurubis (-2,95 Prozent auf 170,90 EUR), RTL (-2,74 Prozent auf 31,95 EUR) und Nordex (-2,33 Prozent auf 39,38 EUR).
Die teuersten Unternehmen im MDAX
Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 239 204 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40,089 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Fokus
Die Porsche Automobil-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.25
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.24
|RTL Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.11.24
|RTL Buy
|Warburg Research
|12.08.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.05.26
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.12.25
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|13.04.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|27.03.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Aurubis
|168,90
|0,36%
|freenet AG
|23,80
|-0,42%
|HENSOLDT
|96,16
|4,16%
|K+S AG
|14,45
|0,91%
|LANXESS AG
|14,99
|0,13%
|Nordex AG
|39,46
|0,97%
|Porsche Automobil Holding SE
|27,79
|0,54%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|44,25
|0,73%
|RENK
|51,79
|3,13%
|RTL
|32,15
|0,63%
|Siltronic AG
|87,60
|0,69%
|thyssenkrupp AG
|13,81
|2,68%
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems
|105,00
|2,14%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32 641,39
|1,17%