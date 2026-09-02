Porsche vz. Aktie

Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 02.09.2026 12:26:53

MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Mittag

MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Mittag

Der MDAX zeigt sich am dritten Tag der Woche in Rot.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,35 Prozent tiefer bei 31 737,85 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 362,174 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,483 Prozent tiefer bei 32 017,79 Punkten in den Mittwochshandel, nach 32 173,26 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 32 017,79 Punkte, das Tagestief hingegen 31 710,63 Zähler.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 3,56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 980,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 947,80 Punkten auf. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 02.09.2025, mit 29 604,64 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,45 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Evonik (+ 0,64 Prozent auf 18,94 EUR), Talanx (+ 0,64 Prozent auf 126,60 EUR), LANXESS (+ 0,60 Prozent auf 15,12 EUR), HELLA GmbH (+ 0,57 Prozent auf 70,40 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0,40 Prozent auf 40,52 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil AUTO1 (-5,79 Prozent auf 20,52 EUR), DEUTZ (-5,73 Prozent auf 11,85 EUR), Salzgitter (-4,89 Prozent auf 53,50 EUR), flatexDEGIRO (-4,06 Prozent auf 36,38 EUR) und thyssenkrupp (-3,67 Prozent auf 13,66 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 328 386 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,797 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Porsche Automobil Holding SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Salzgitter

mehr Analysen
12.08.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Salzgitter Neutral UBS AG
12.08.26 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 Salzgitter Halten DZ BANK
11.08.26 Salzgitter Overweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AUTO1 20,94 -2,97% AUTO1
DEUTZ AG 12,16 -2,72% DEUTZ AG
Evonik AG 18,97 1,55% Evonik AG
flatexDEGIRO AG 36,14 -4,29% flatexDEGIRO AG
freenet AG 24,20 0,08% freenet AG
FUCHS SE VZ 40,74 1,55% FUCHS SE VZ
HELLA GmbH & Co. KGaA 70,50 1,00% HELLA GmbH & Co. KGaA
LANXESS AG 15,54 4,65% LANXESS AG
Lufthansa AG 7,62 0,26% Lufthansa AG
Porsche Automobil Holding SE 27,43 -2,31% Porsche Automobil Holding SE
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 43,78 -1,33% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
Salzgitter 55,40 -0,09% Salzgitter
Talanx AG 126,20 0,72% Talanx AG
thyssenkrupp AG 13,98 -0,99% thyssenkrupp AG

Indizes in diesem Artikel

MDAX 31 958,41 -0,67%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:42 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.09.26 Druckenmiller verkauft: Almonty, Broadcom & Bloom Energy fliegen aus dem Depot

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Iran-Krieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX geht schwächer in den Feierabend -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Markt tendierte am Mittwoch seitwärts. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte schwächer. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen