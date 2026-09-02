Porsche vz. Aktie
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
|Index-Bewegung
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02.09.2026 12:26:53
MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Mittag
Um 12:10 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,35 Prozent tiefer bei 31 737,85 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 362,174 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,483 Prozent tiefer bei 32 017,79 Punkten in den Mittwochshandel, nach 32 173,26 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 32 017,79 Punkte, das Tagestief hingegen 31 710,63 Zähler.
So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 3,56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 980,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.06.2026, wies der MDAX einen Wert von 32 947,80 Punkten auf. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 02.09.2025, mit 29 604,64 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 2,45 Prozent. Bei 33 547,52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26 803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Evonik (+ 0,64 Prozent auf 18,94 EUR), Talanx (+ 0,64 Prozent auf 126,60 EUR), LANXESS (+ 0,60 Prozent auf 15,12 EUR), HELLA GmbH (+ 0,57 Prozent auf 70,40 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0,40 Prozent auf 40,52 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil AUTO1 (-5,79 Prozent auf 20,52 EUR), DEUTZ (-5,73 Prozent auf 11,85 EUR), Salzgitter (-4,89 Prozent auf 53,50 EUR), flatexDEGIRO (-4,06 Prozent auf 36,38 EUR) und thyssenkrupp (-3,67 Prozent auf 13,66 EUR).
MDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 328 386 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,797 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Mitglieder im Blick
Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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