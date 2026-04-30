MDAX-Handel aktuell: Anleger lassen MDAX zum Ende des Donnerstagshandels steigen

Am Donnerstag bewegte sich der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 1,95 Prozent stärker bei 30 595,56 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 358,240 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,795 Prozent auf 29 772,14 Punkte an der Kurstafel, nach 30 010,78 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 710,29 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30 618,70 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 0,749 Prozent. Der MDAX verzeichnete am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, den Stand von 27 800,49 Punkten. Der MDAX stand am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, bei 31 164,44 Punkten. Der MDAX stand am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, bei 28 737,65 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,24 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Delivery Hero (+ 7,08 Prozent auf 20,49 EUR), PUMA SE (+ 5,27 Prozent auf 25,98 EUR), AIXTRON SE (+ 5,12 Prozent auf 46,98 EUR), thyssenkrupp (+ 4,96 Prozent auf 10,09 EUR) und Schaeffler (+ 4,94 Prozent auf 8,08 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil RTL (-13,59 Prozent auf 32,75 EUR), flatexDEGIRO (-3,48 Prozent auf 30,48 EUR), FUCHS SE VZ (-2,95 Prozent auf 40,18 EUR), RATIONAL (-2,50 Prozent auf 623,50 EUR) und IONOS (-1,73 Prozent auf 26,10 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 5 237 293 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 36,025 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,19 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,63 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at