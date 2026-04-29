MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX aktuell

Am Mittwoch halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:10 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,13 Prozent auf 30 097,11 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 361,372 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,114 Prozent auf 30 091,77 Punkte an der Kurstafel, nach 30 057,46 Punkten am Vortag.

Bei 30 301,84 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30 057,78 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 0,893 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bewegte sich der MDAX bei 27 655,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.01.2026, lag der MDAX noch bei 31 233,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2025, wurde der MDAX mit 28 432,19 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 2,85 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell FUCHS SE VZ (+ 8,14 Prozent auf 40,64 EUR), thyssenkrupp (+ 7,64 Prozent auf 9,41 EUR), Salzgitter (+ 4,14 Prozent auf 46,82 EUR), JENOPTIK (+ 3,50 Prozent auf 32,56 EUR) und AIXTRON SE (+ 3,19 Prozent auf 44,37 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Fraport (-3,73 Prozent auf 68,40 EUR), K+S (-2,84 Prozent auf 15,40 EUR), Aroundtown SA (-2,72 Prozent auf 2,43 EUR), HUGO BOSS (-2,69 Prozent auf 35,80 EUR) und Talanx (-2,66 Prozent auf 109,60 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 416 998 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 36,235 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Im MDAX hat die TUI-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at