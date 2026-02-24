MDAX-Handel aktuell: MDAX am Dienstagmittag mit Zuschlägen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Dienstag.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,20 Prozent fester bei 31 442,63 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 378,845 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,032 Prozent auf 31 369,46 Punkte an der Kurstafel, nach 31 379,41 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 31 235,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 529,83 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, mit 31 746,12 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 24.11.2025, bewegte sich der MDAX bei 28 618,54 Punkten. Der MDAX notierte noch vor einem Jahr, am 24.02.2025, bei 27 918,55 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,49 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 32 383,56 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 30 597,95 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit AIXTRON SE (+ 4,09 Prozent auf 23,90 EUR), Nordex (+ 3,09 Prozent auf 34,72 EUR), K+S (+ 2,63) Prozent auf 14,85 EUR), AUMOVIO (+ 2,55 Prozent auf 41,86 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 2,52 Prozent auf 81,35 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-4,66 Prozent auf 62,40 EUR), thyssenkrupp (-2,66 Prozent auf 10,81 EUR), Nemetschek SE (-2,35 Prozent auf 64,45 EUR), flatexDEGIRO (-2,22 Prozent auf 29,96 EUR) und TeamViewer (-1,74 Prozent auf 4,52 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die thyssenkrupp-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 850 665 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 37,009 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,40 erwartet. Die Ströer SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

