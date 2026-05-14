MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittag in der Gewinnzone

Um 12:10 Uhr verbucht der MDAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,84 Prozent auf 31 664,25 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 369,957 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,527 Prozent auf 31 565,94 Punkte an der Kurstafel, nach 31 400,41 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 31 552,04 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 707,81 Punkten lag.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1,58 Prozent. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 14.04.2026, den Wert von 30 534,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 31 299,04 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, notierte der MDAX bei 29 497,14 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 2,21 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell Schaeffler (+ 4,95 Prozent auf 9,96 EUR), RTL (+ 3,78 Prozent auf 30,20 EUR), JENOPTIK (+ 2,78 Prozent auf 45,84 EUR), AIXTRON SE (+ 2,75 Prozent auf 52,98 EUR) und thyssenkrupp (+ 2,16 Prozent auf 10,64 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil freenet (-6,39 Prozent auf 25,20 EUR), AUTO1 (-2,90 Prozent auf 20,06 EUR), Lufthansa (-1,87 Prozent auf 7,98 EUR), DEUTZ (-1,31 Prozent auf 10,53 EUR) und Bilfinger SE (-1,04 Prozent auf 90,80 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 767 169 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 41,473 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert mit 5,13 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,07 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at