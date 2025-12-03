MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag leichter

Der MDAX bewegt sich am dritten Tag der Woche im Minus.

Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr 0,36 Prozent auf 29 416,67 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 344,018 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,255 Prozent stärker bei 29 598,85 Punkten, nach 29 523,67 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 29 281,82 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 29 652,29 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 1,45 Prozent. Vor einem Monat, am 03.11.2025, wurde der MDAX mit 29 835,06 Punkten gehandelt. Der MDAX notierte noch vor drei Monaten, am 03.09.2025, bei 29 731,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.12.2024, lag der MDAX noch bei 26 450,55 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 14,38 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 3,95 Prozent auf 258,00 EUR), AUTO1 (+ 3,58 Prozent auf 24,30 EUR), Gerresheimer (+ 2,81 Prozent auf 26,34 EUR), AIXTRON SE (+ 2,34 Prozent auf 17,53 EUR) und Ströer SE (+ 2,19 Prozent auf 35,00 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil HUGO BOSS (-9,99 Prozent auf 35,24 EUR), thyssenkrupp (-7,70 Prozent auf 9,00 EUR), Aroundtown SA (-2,73 Prozent auf 2,77 EUR), Delivery Hero (-2,54 Prozent auf 18,63 EUR) und CTS Eventim (-2,03 Prozent auf 79,45 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 2 880 457 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 39,578 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 5,41 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 16,66 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

